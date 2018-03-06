La versión ampliada del Percentage Price Oscillator (PPO) es un indicador técnico Momentum que muestra la relación entre dos medias móviles. Para calcular PPO, la ЕМА de 26 días se resta de la EMA de 9 días, y el valor obtenido se divide por la ЕМА de 26 días. El resultado final es un porcentaje que dice al trader cómo se relaciona la MA corta con la larga.

Cálculo:

PPO y MACD son dos indicadores tipo Momentum que miden la diferencia entre la EMA de 26 días y EMA de 9 días. La diferencia principal entre estos dos indicadores consiste en que MACD refleja una diferencia simple entre dos EMAs de diferentes períodos, y PPO se expresa en por cientos. Eso permite al trader usar el indicador PPO para simplificar la comparación de los activos con precios diferentes. Por ejemplo, independientemente del precio del activo, el resultado de PPO igual a 10 significa que la MA corta supera a la larga a un 10%.

La versión ampliada contiene una línea de señal (la EMA puede usarse también para calcular la línea de señal), pues así, las señales llegan con más frecuencia en comparación con con la versión base de este indicador.