Брать во внимание дисперсию или стандартное отклонение диапазона. Учитывать асимметрию (или, если проще, насколько далеко может диапазон отклоняться в направлении, противоположном тренду). Преобразование наших данных должно быть последовательным (этот шаг подробно рассмотрен в главе 81 книги Синтии Кейс "Trading With the Odds"), при этом порог неопределенности должен быть минимизирован настолько, насколько это возможно.

Всё, к чему сводится работа, — это необходимость учитывать отклонения и асимметрию при создании системы для установки стопов. Три шага, которые мы можем сделать для повышения точности и минимизации порога неопределенности при установке стоп-уровней: