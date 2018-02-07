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Kase DevStops - индикатор для MetaTrader 5
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Всё, к чему сводится работа, — это необходимость учитывать отклонения и асимметрию при создании системы для установки стопов. Три шага, которые мы можем сделать для повышения точности и минимизации порога неопределенности при установке стоп-уровней:
- Брать во внимание дисперсию или стандартное отклонение диапазона.
- Учитывать асимметрию (или, если проще, насколько далеко может диапазон отклоняться в направлении, противоположном тренду).
- Преобразование наших данных должно быть последовательным (этот шаг подробно рассмотрен в главе 81 книги Синтии Кейс "Trading With the Odds"), при этом порог неопределенности должен быть минимизирован настолько, насколько это возможно.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19926
TrailingTakeProfit
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DevStops
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