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Индикаторы

Kase DevStops - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1958
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Всё, к чему сводится работа, — это необходимость учитывать отклонения и асимметрию при создании системы для установки стопов. Три шага, которые мы можем сделать для повышения точности и минимизации порога неопределенности при установке стоп-уровней:
  1. Брать во внимание дисперсию или стандартное отклонение диапазона.
  2. Учитывать асимметрию (или, если проще, насколько далеко может диапазон отклоняться в направлении, противоположном тренду).
  3. Преобразование наших данных должно быть последовательным (этот шаг подробно рассмотрен в главе 81 книги Синтии Кейс "Trading With the Odds"), при этом порог неопределенности должен быть минимизирован настолько, насколько это возможно.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19926

TrailingTakeProfit TrailingTakeProfit

Данный неторгующий советник предназначен для простого трейлинга приказов тейк профит открытых позиций.

SAR RSI MTS SAR RSI MTS

Торговая система по двум индикаторам: iSAR (Parabolic SAR) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи.

DevStops DevStops

Индикатор для расчета стоп-уровней с немного другим типом расчета, нежели Kase DevStops.

EMA Cross Contest Hedged EMA Cross Contest Hedged

Торговая система на трех индикаторах: двух iMA (Moving Average) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).