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Percentage Price Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, показывающий соотношение двух скользящих средних. Чтобы вычислить PPO, 26-дневная ЕМА вычитается из 9-дневной, и полученное значение делится на 26-дневную ЕМА. Окончательный результат — процент, который говорит трейдеру, как соотносятся короткая и длинная скользящие средние.
Формула расчета:
PPO и MACD — два индикатора моментума, которые измеряют разницу между 26-дневной и 9-дневной экспоненциальными скользящими средними. Основное различие между этими индикаторами состоит в том, что MACD отражает простую разницу между двумя разнопериодными EMA, а PPO выражает ее в процентах. Это позволяет трейдеру использовать индикатор PPO для упрощения сравнения активов с различными ценами. Например, независимо от цены актива, результат PPO, равный 10, означает, что "короткая" скользящая средняя на 10% выше "длинной".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19923
Работа на новостях и на больших движениях при помощи отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.Volume Rate of Change
Индикатор Volume Rate of Change (VROC) измеряет скорость изменения рыночного объема за последние n сессий. Другими словами, VROC измеряет текущий объем в сравнении с объемом n периодов или сессий назад.
Расширенная версия Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, который показывает соотношение между двумя скользящими средними.Smoothed Rate of Change
Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) — усовершенствованный индикатор Rate of Change (RoC), разработанный Фредом Шутцманом. Он отличается от RoC тем, что основан на использовании экспоненциальных скользящих срдених, а не цен закрытия.