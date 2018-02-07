Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, показывающий соотношение двух скользящих средних. Чтобы вычислить PPO, 26-дневная ЕМА вычитается из 9-дневной, и полученное значение делится на 26-дневную ЕМА. Окончательный результат — процент, который говорит трейдеру, как соотносятся короткая и длинная скользящие средние.

Формула расчета:

PPO и MACD — два индикатора моментума, которые измеряют разницу между 26-дневной и 9-дневной экспоненциальными скользящими средними. Основное различие между этими индикаторами состоит в том, что MACD отражает простую разницу между двумя разнопериодными EMA, а PPO выражает ее в процентах. Это позволяет трейдеру использовать индикатор PPO для упрощения сравнения активов с различными ценами. Например, независимо от цены актива, результат PPO, равный 10, означает, что "короткая" скользящая средняя на 10% выше "длинной".