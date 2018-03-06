Puesto que ahora tenemos la posibilidad de usar también los volúmenes reales (si su bróker ofrece este servicio), entonces el indicador Volume Rate of Change se hace muy interesante para el uso.

El indicador Volume Rate of Change (VROC) mide la velocidad del cambio del volumen de mercado para las últimas n sesiones. En otras palabras, VROC mide el volumen actual en comparación con el volumen de hace n períodos o sesiones.

VROC puede ser un indicador técnico muy fuerte. Cuando la velocidad del cambio de los volúmenes es alta, Usted puede comparar el precio con cualquier nivel técnico de soporte o resistencia, o bien, usar otros indicadores técnicos basados en el precio. En estas circunstancias, Volume Rate of Change podrá avisarle de antemano de la posibilidad de una ruptura del nivel de soprte/resistencia o confirmar la tendencia.

Se puede usar este indicador de varias maneras. Hay muchas estrategias comerciales que pueden aprovechar la información del VROC.

En mayoría de las ocasiones, el indicador se usa para determinar las rupturas falsas de los niveles de mercado. Cuando los mercados actualizan el máximo, el volumen suele crecer. De esta manera, el máximo se confirma. Sin embargo, si el volumen no confirma el máximo nuevo, Usted puede esperar la corrección del precio.



