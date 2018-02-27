加入我们粉丝页
扩展的价格百分比振荡指标 (Percentage Price Oscillator Extended , PPO) 是一个动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。
PPO 和 MACD 都是动量指标，可以衡量26天和9天指数移动平均之间的差，这两个指标之间的主要差别是 MACD 报告的是指数移动平均之间的简单差，而 PPO 把这种差展示为百分比。这可以使交易者使用 PPO 指标来更加容易地比较不同价格的交易品种。例如，不论交易品种价格如何，PPO 结果为 10 表示短期平均高于长期平均 10% 。
扩展版本引入了一条信号线 (信号线的计算也是使用EMA)，和 基本版相比，这种方式的信号会更快一些。
价格百分比振荡指标( Percentage Price Oscillator，PPO) 是一种动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。交易量变化率
交易量变化率指标 (VROC) 衡量的是在过去的"n"个交易时段交易量的变化速率。换句话说，VROC 比较的是当前的交易量和"n"个交易时段之前的交易量。
平滑的变化率 (Smoothed Rate of Change，Smoothed-RoC) 是由Fred G Schutzman 所开发的变化率 (Rate of Change，RoC) 指标的优化。它和 RoC 的不同之处是，它基于指数移动平均 (EMAs) ，而不是收盘价。和 RoC 类似, 平滑的RoC 是一种前瞻动量指标，可以用于根据趋势的加速或者减速来确定趋势的强弱。平滑 RoC 是通过比较当前 EMA 和指定周期数之前的 EMA 来做到这一点的。使用 EMA 而不是收盘价，可以消除 RoC中不正常的动荡。Kase DevStops
Kase DevStops. 所有这些都归结为，在建立止损系统时，我们需要考虑偏差和偏差。我们可以采取三个步骤，以便更好地定义和尽量减少设置止损点的不确定度: 1. 考虑方差或极差的标准差. 2. 对倾斜的考虑，或者更简单地说，在趋势相反的方向上，幅度可以达到的程度. 3. 重构我们数据以更加一致 (这个步骤在81章中试验过，最大可能地最小化不确定程度).