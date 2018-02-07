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Индикаторы

Percentage Price Oscillator Extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Расширенная версия Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, который показывает соотношение между двумя скользящими средними. Чтобы вычислить PPO, 26-дневная ЕМА вычитается из 9-дневной, и полученное значение делится на 26-дневную ЕМА. Окончательный результат — процент, который говорит трейдеру, как соотносятся короткая и длинная скользящие средние.

Расчет:

PPO и MACD — два индикатора моментума, которые измеряют разницу между 26-дневной и 9-дневной экспоненциальными скользящими средними. Основное различие между этими индикаторами состоит в том, что MACD отражает простую разницу между двумя разнопериодными EMA, а PPO выражает ее в процентах. Это позволяет трейдеру использовать индикатор PPO, для упрощения сравнения активов с различными ценами. Например, независимо от цены актива, результат PPO, равный 10, означает, что "короткая" скользящая средняя на 10% выше "длинной".

В расширенной версии содержится сигнальная линия (EMA тоже может использоваться для вычисления сигнальной линии), и таким образом сигналы поступают чаще, по сравнению с базовой версией этого индикатора.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19924

Percentage Price Oscillator Percentage Price Oscillator

Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, показывающий соотношение двух скользящих средних.

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