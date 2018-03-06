CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Percentage Price Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
977
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
PPO.mq5 (9.38 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Fórmula del cálculo:

PPO y MACD son dos indicadores tipo Momentum que miden la diferencia entre la MA de 26 días y MA de 9 días. La diferencia principal entre estos dos indicadores consiste en que MACD refleja una diferencia simple entre dos EMAs de diferentes períodos, y PPO se expresa en por cientos. Eso permite al trader usar el indicador PPO para simplificar la comparación de los activos con precios diferentes. Por ejemplo, independientemente del precio del activo, el resultado de PPO igual a 10 significa que la MA corta supera a la larga a un 10%.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19923

Volume Rate of Change Volume Rate of Change

El indicador Volume Rate of Change (VROC) mide la velocidad del cambio del volumen de mercado para las últimas n sesiones. En otras palabras, VROC mide el volumen actual en comparación con el volumen de hace n períodos o sesiones.

TimeEA TimeEA

Asesor Experto simple. Este EA abre una posición del tipo especificado a la hora especificada en los ajustes. La cierra también a la hora especificada en los ajustes.

Percentage Price Oscillator Extended Percentage Price Oscillator Extended

La versión ampliada del Percentage Price Oscillator (PPO) es un indicador técnico Momentum que muestra la relación entre dos medias móviles.

Smoothed Rate of Change Smoothed Rate of Change

Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) es una versión mejorada del indicador Rate of Change (RoC) desarrollado por Fred Schutzman. Su diferencia del RoC consiste en el hecho de que se basa en el uso de las media móviles exponenciales (EMA), en vez de los precios de cierre.