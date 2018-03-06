Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fórmula del cálculo:
PPO y MACD son dos indicadores tipo Momentum que miden la diferencia entre la MA de 26 días y MA de 9 días. La diferencia principal entre estos dos indicadores consiste en que MACD refleja una diferencia simple entre dos EMAs de diferentes períodos, y PPO se expresa en por cientos. Eso permite al trader usar el indicador PPO para simplificar la comparación de los activos con precios diferentes. Por ejemplo, independientemente del precio del activo, el resultado de PPO igual a 10 significa que la MA corta supera a la larga a un 10%.
El indicador Volume Rate of Change (VROC) mide la velocidad del cambio del volumen de mercado para las últimas n sesiones. En otras palabras, VROC mide el volumen actual en comparación con el volumen de hace n períodos o sesiones.TimeEA
Asesor Experto simple. Este EA abre una posición del tipo especificado a la hora especificada en los ajustes. La cierra también a la hora especificada en los ajustes.
La versión ampliada del Percentage Price Oscillator (PPO) es un indicador técnico Momentum que muestra la relación entre dos medias móviles.Smoothed Rate of Change
Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) es una versión mejorada del indicador Rate of Change (RoC) desarrollado por Fred Schutzman. Su diferencia del RoC consiste en el hecho de que se basa en el uso de las media móviles exponenciales (EMA), en vez de los precios de cierre.