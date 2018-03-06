Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Diff_TF_MA_EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 844
- Ranking:
-
- Publicado:
Las señales del Asesor Experto se basan en la intersección de dos líneas de las medias móviles. Las señales proceden del indicador Diff_TF_MA:
- Si la MA del timeframe actual cruza la línea MA del timeframe mayor hacia arriba, es una señal para abrir una posición larga;
- Si la MA del timeframe actual cruza la línea MA del timeframe mayor hacia abajo, es una señal para abrir una posición corta;
A base de una señal se abre una señal correspondiente. La posición opuesta se cierra.
El indicador no es necesario para el funcionamiento del EA, ya que todos los cálculos de las medias móviles están implementados directamente en el código del EA.
El EA permite invertir las señales del indicador, es decir, abrir las ventas en vez de las compras, y viceversa. Además, se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss y Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.
El EA también corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la señal será omitida.
El EA tiene nueve parámetros personalizados:
- Experts magic nember - identificador único (número mágico) de la posición del EA;
- Period of MA - período del cálculo de la MA del timeframe mayor (período de la МА del timeframe actual se calcula automáticamente);
- Timeframe of MA - timeframe de la MA del timeframe mayor;
- Reverse trade - selección de la reversión de transacciones (Yes, No): si es Yes, va a abrirse la posición corta cuando llega una señal para abrir larga, y viceversa;
- Lots - volumen de posiciones a abrir;
- Stop loss in points - tamaño de StopLoss para la posición a abrir en puntos;
- Take profit in points - tamaño de Take Profit para la posición a abrir en puntos;
- Slippage of price - tamaño permitido del deslizamiento del precio al abrir la posición;
- Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop.
Para probar la estrategia, ha sido realizada la prueba con los ajustes predefinidos en el intervalo de 2017.01.02 a 2018.01.19. Lamentablemente, el EA no ha mostrado ningunos resultados interesantes con los ajustes predefinidos. Por eso, ha sido realizado la prueba en el modo de inversión de las transacciones. Aquí, los resultados han sido mejores, y ha sido realizada una optimización mínima de un solo parámetro -Period of MA- en el rango de 1 a 20 con el paso 1. La mejor opción con la optimización en el máximo balance ha sido el período 8.
Fig. 1 Resultado de la prueba 2017.01.02 - 2018.01.19, período 8, reversión de transacciones está activada
Fig. 2 Gráfico de la prueba 2017.01.02 - 2018.01.19, período 8, reversión de transacciones está activada
