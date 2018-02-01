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Diff_TF_MA_EA - эксперт для MetaTrader 5
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В основе сигналов советника лежит обычное пересечение двух линий скользящих средних. Сигналы берутся на основе индикатора Diff_TF_MA:
- Если МА с текущего таймфрейма пересекает вверх линию МА старшего таймфрейма, то это сигнал на открытие длинной позиции;
- Если МА с текущего таймфрейма пересекает вниз линию МА старшего таймфрейма, то это сигнал на открытие короткой позиции.
На одном сигнале открывается одна соответствующая позиция. Противоположная закрывается.
Сам индикатор для работы советника не требуется - все расчеты скользящих средних сделаны непосредственно в коде советника.
Советник позволяет реверсировать сигналы индикатора - открывать вместо покупок продажи, и наоборот. Так же можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.
Советник также скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то сигнал будет пропущен.
Советник имеет девять настраиваемых параметров:
- Experts magic nember - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;
- Period of MA - период расчета скользящей средней старшего таймфрейма (период МА текущего таймфрейма рассчитывается автоматически);
- Timeframe of MA - таймфрейм скользящей средней старшего таймфрейма;
- Reverse trade - выбор "реверса" сделок (Yes, No): для Yes при сигнале на открытие длинной позиции будет открываться короткая, и наоборот;
- Lots - объем открываемых позиций;
- Stop loss in points - размер StopLoss открываемой позиции в пунктах;
- Take profit in points - размер TakeProfit открываемой позиции в пунктах;
- Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;
- Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов.
Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию на промежутке дат с 2017.01.02 по 2018.01.19. К сожалению, с настройками по умолчанию советник не показал никаких интересных результатов. Поэтому был проведен тест в режиме реверса сделок. Тут результаты были поинтереснее, и была проведена минимальная оптимизация всего одного параметра - Period of MA - в диапазоне от 1 до 20 с шагом 1. Лучшим вариантом при оптимизации на максимальный баланс оказался период 8.
Рис.1 Результат тестирования 2017.01.02 - 2018.01.19, период 8, реверс сделок включен
Рис.2 График тестирования 2017.01.02 - 2018.01.19, период 8, реверс сделок включен
Индикатор отображает скользящую среднюю с бычьей и медвежьей областями.ZeroLag
Zero Lag - модифицированная EMA.
Советник, торгующий в канале по индикатору Percentage_Crossover_Channel.WI
Индикатор-осциллятор WI.