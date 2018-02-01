В основе сигналов советника лежит обычное пересечение двух линий скользящих средних. Сигналы берутся на основе индикатора Diff_TF_MA:

Если МА с текущего таймфрейма пересекает вверх линию МА старшего таймфрейма, то это сигнал на открытие длинной позиции;

Если МА с текущего таймфрейма пересекает вниз линию МА старшего таймфрейма, то это сигнал на открытие короткой позиции.

На одном сигнале открывается одна соответствующая позиция. Противоположная закрывается.

Советник предназначен для работы на счетах с хэджингом. При запуске на неттинговом счете советник выдаст об этом предупреждение и выгрузится.

Сам индикатор для работы советника не требуется - все расчеты скользящих средних сделаны непосредственно в коде советника.

Советник позволяет реверсировать сигналы индикатора - открывать вместо покупок продажи, и наоборот. Так же можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.

Советник также скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то сигнал будет пропущен.

Стоит понимать, что этот советник предназначен для учебных целей.

Советник имеет девять настраиваемых параметров:

Experts magic nember - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;

- уникальный идентификатор (магик) позиций советника; Period of MA - период расчета скользящей средней старшего таймфрейма (период МА текущего таймфрейма рассчитывается автоматически);

- период расчета скользящей средней старшего таймфрейма (период МА текущего таймфрейма рассчитывается автоматически); Timeframe of MA - таймфрейм скользящей средней старшего таймфрейма;

- таймфрейм скользящей средней старшего таймфрейма; Reverse trade - выбор "реверса" сделок (Yes, No): для Yes при сигнале на открытие длинной позиции будет открываться короткая, и наоборот;

- выбор "реверса" сделок (Yes, No): для Yes при сигнале на открытие длинной позиции будет открываться короткая, и наоборот; Lots - объем открываемых позиций;

- объем открываемых позиций; Stop loss in points - размер StopLoss открываемой позиции в пунктах;

- размер StopLoss открываемой позиции в пунктах; Take profit in points - размер TakeProfit открываемой позиции в пунктах;

- размер TakeProfit открываемой позиции в пунктах; Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;

- величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции; Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов.

При выставлении стоп лосс или тейк профит (а так же отложенных ордеров) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., стоп лосс или тейк профит (или отложенный ордер) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки стопов.

Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию на промежутке дат с 2017.01.02 по 2018.01.19. К сожалению, с настройками по умолчанию советник не показал никаких интересных результатов. Поэтому был проведен тест в режиме реверса сделок. Тут результаты были поинтереснее, и была проведена минимальная оптимизация всего одного параметра - Period of MA - в диапазоне от 1 до 20 с шагом 1. Лучшим вариантом при оптимизации на максимальный баланс оказался период 8.

Рис.1 Результат тестирования 2017.01.02 - 2018.01.19, период 8, реверс сделок включен

Рис.2 График тестирования 2017.01.02 - 2018.01.19, период 8, реверс сделок включен