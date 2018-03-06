Este Asesor Experto (EA) utiliza el indicador Percentage_Crossover_Channel en su trabajo.

La estrategia del EA es muy simple:

El modo del trading basado en los bordes del canal: Si el precio Low de la primera barra ha cruzado o tocado el borde inferior de arriba abajo, se abre la posición de compra; Si el precio High de la primera barra ha cruzado o tocado el borde superior de abajo arriba, se abre la posición de venta; Si tenemos activado el modo de la inversión de transacciones, se abre la venta en vez de compra, y viseversa.



El modo del trading basado en la intersección de la línea media: Si el precio Close de la primera barra ha cruzado la línea media de arriba abajo, se abre la posición de compra; Si el precio Close de la primera barra ha cruzado la línea media de abajo arriba, se abre la posición de venta; Si tenemos activado el modo de la inversión de transacciones, se abre la venta en vez de compra, y viseversa.



Este es un EA de swing que tiene sólo una posición en el mercado. Si aparece una señal de compra y hay una posición de venta en el mercado, esta posición se cierra y se se abre la compra. Para las ventas, ocurre todo lo contrario.

El EA permite invertir las señales del indicador, es decir, abrir las ventas en vez de las compras, y viceversa. Además, se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss y Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.

El EA también corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la señal será omitida.

Es necesario compilar el archivo del indicador Percentage_Crossover_Channel para un correcto trabajo del EA. Además, nótese que este EA está diseñado para los propósitos de instrucción y comprobación de las estrategias.

El EA tiene 10 parámetros personalizados:

Experts magic nember - identificador único (número mágico) de la posición del EA;

- identificador único (número mágico) de la posición del EA; Percent - parámetro homónimo del indicador, que establece el ancho del canal;

- parámetro homónimo del indicador, que establece el ancho del canal; Applied price - parámetro homónimo del indicador - precio del cálculo;

- parámetro homónimo del indicador - precio del cálculo; Trade at the intersection of the middle line - activar/desactivar el modo del trading a base de la intersección de la línea media;

- activar/desactivar el modo del trading a base de la intersección de la línea media; Reverse trade - activar/desactivar el modo de la inversión de transacciones;

- activar/desactivar el modo de la inversión de transacciones; Lots - volumen de posiciones a abrir;

- volumen de posiciones a abrir; Stop loss in points - Stop Loss en puntos;

- Stop Loss en puntos; Take profit in points - Take Profit en puntos;

- Take Profit en puntos; Slippage of price - deslizamiento permitido del precio;

- deslizamiento permitido del precio; Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop.

Cuando se coloca el Stop Loss o Take Profit (así como, las órdenes pendientes), existe una distancia mínima permitida de colocación de las órdenes stop - StopLevel. Es decir, el Stop Loss o Take Profit (o una orden pendiente) no tienen que colocarse más cerca de esta distancia hacia el precio. Si StopLevel es nulo, principalmente eso no indica en su ausencia, sino quiere decir que StopLevel es flotante. En este caso, la distancia mínima es habitualmente es igual al spread*2, pero a veces el spread doble no es suficiente. Por esa razón, ha sido introducido el parámetro que permite especificar el multiplicador del spread para el cálculo de la distancia mínima de colocación de los Stop.

Para comprobar la estrategia, han sido realizadas dos pruebas en EURUSD, Н1 en el intervalo 2017.01.02 - 2018.01.19 en dos modos: por defecto (en los bordes del canal) y en la intersección de la línea central:

Fig. 1 Gráfico de la prueba usando los bordes del canal en EURUSD Н1 2017.01.02 - 2018.01.19

Fig. 2 Resultados de la prueba del trading usando los bordes del canal en EURUSD Н1 2017.01.02 - 2018.01.19

Fig. 3 Gráfico de la prueba usando la intersección de la línea media EURUSD Н1 2017.01.02 - 2018.01.19

Fig. 4 Resultados de la prueba usando la intersección de la media móvil EURUSD Н1 2017.01.02 - 2018.01.19