エキスパートアドバイザーのシグナルは、2つのMAラインの共通の交差に基づいています。Diff_TF_MA指標のシグナルは下記の通りです。

現在の時間枠のMAが、より長い時間枠のMAラインを上向きに横切る場合、それはロングポジションを開くためのシグナルです。

現在の時間枠のMAが、より長い時間枠のMAラインを下向きに横切る場合、それはショートポジションを開くためのシグナルです。

1つのシグナルで1つの適切なポジションが開かれます。反対のポジションは決済されます。

このエキスパートアドバイザーは、ヘッジ口座での使用に意されています。EAをネッティング口座で起動すると、警告メッセージが表示され、EAがアンロードされます。

必要な移動平均の計算がEAコードで直接実行されるため、この指標はEAの実行には必要ありません。

エキスパートアドバイザーは指標シグナルを逆にして、買いの代わりに売りを開くことができます（逆も同様です）。ストップロスやテイクプロフィットも設定できます。無効なストップロスやテイクプロフィットが指定されている場合、値は銘柄に許容されている最小値StopLevelに調整されます。

不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。

このエキスパートアドバイザーは、トレーニング目的で設計されていることにご注意ください。

EAには入力パラメータが9つあります。

Experts magic number - EAのポジションのための一意のID

- EAのポジションのための一意のID Period of MA - より長い時間枠の移動平均（現在の時間枠MAの計算期間が自動的に選択される）の計算期間

- より長い時間枠の移動平均（現在の時間枠MAの計算期間が自動的に選択される）の計算期間 Timeframe of MA - より長い時間枠の移動平均の時間枠

- より長い時間枠の移動平均の時間枠 Reverse trade - 反対モードの選択（Yes/No）: Yesの場合、ロングシグナルでショートポジションが開かれます（逆も同様です）。

- 反対モードの選択（Yes/No）: Yesの場合、ロングシグナルでショートポジションが開かれます（逆も同様です）。 Lots - 開くポジションの数量

- 開くポジションの数量 Stop loss in points - ポイント単位でのポジションの決済逆指値

- ポイント単位でのポジションの決済逆指値 Take profit in points - ポイント単位でのポジションの決済指値

- ポイント単位でのポジションの決済指値 Slippage of price - ポジションを開く際の許容スリッページ

- ポジションを開く際の許容スリッページ Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数。

損切り注文と利食い注文（指数注文と同様）では、その注文を行うための最小許容距離はStopLevelがあります。 ストップロスとテイクプロフィット（および指数注文）は、この距離よりも価格の近くに出すことはできません。StopLevelがゼロの場合は、それが存在しないのではなく、単に<i3>StopLevel</i3>がフローティングであることを意味します。この場合、最小距離は通常スプレッド*に等しいですが、時にはダブルスプレッドでさえ十分ではありません。したがって、このパラメータでは、ストップオーダーを配置するための最小距離の計算に使用されるスプレッドのカスタム乗数を指定できます。

戦略を確認するために、2017.01.02から2018.01.19までのデータを使用して、デフォルト設定によるテストを実施しました。残念ながら、EAはデフォルト設定では良い結果を示しませんでした。したがって、反対モードでテストが行われました。結果はより良いものでした。更に、Period of MAは1から20の範囲で（ステップは1）最適化されました。残高を最適化する際の最良の値は、期間8でした。

図1 テスト結果 2017.01.02 - 2018.01.19、期間8、反対取引有効

図2 テストチャート 2017.01.02 - 2018.01.19、期間8、反対取引有効