Diff_TF_MA_EA - MetaTrader 5のためのエキスパート
エキスパートアドバイザーのシグナルは、2つのMAラインの共通の交差に基づいています。Diff_TF_MA指標のシグナルは下記の通りです。
- 現在の時間枠のMAが、より長い時間枠のMAラインを上向きに横切る場合、それはロングポジションを開くためのシグナルです。
- 現在の時間枠のMAが、より長い時間枠のMAラインを下向きに横切る場合、それはショートポジションを開くためのシグナルです。
1つのシグナルで1つの適切なポジションが開かれます。反対のポジションは決済されます。
必要な移動平均の計算がEAコードで直接実行されるため、この指標はEAの実行には必要ありません。
エキスパートアドバイザーは指標シグナルを逆にして、買いの代わりに売りを開くことができます（逆も同様です）。ストップロスやテイクプロフィットも設定できます。無効なストップロスやテイクプロフィットが指定されている場合、値は銘柄に許容されている最小値StopLevelに調整されます。
不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。
EAには入力パラメータが9つあります。
- Experts magic number - EAのポジションのための一意のID
- Period of MA - より長い時間枠の移動平均（現在の時間枠MAの計算期間が自動的に選択される）の計算期間
- Timeframe of MA - より長い時間枠の移動平均の時間枠
- Reverse trade - 反対モードの選択（Yes/No）: Yesの場合、ロングシグナルでショートポジションが開かれます（逆も同様です）。
- Lots - 開くポジションの数量
- Stop loss in points - ポイント単位でのポジションの決済逆指値
- Take profit in points - ポイント単位でのポジションの決済指値
- Slippage of price - ポジションを開く際の許容スリッページ
- Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数。
戦略を確認するために、2017.01.02から2018.01.19までのデータを使用して、デフォルト設定によるテストを実施しました。残念ながら、EAはデフォルト設定では良い結果を示しませんでした。したがって、反対モードでテストが行われました。結果はより良いものでした。更に、Period of MAは1から20の範囲で（ステップは1）最適化されました。残高を最適化する際の最良の値は、期間8でした。
図1 テスト結果 2017.01.02 - 2018.01.19、期間8、反対取引有効
図2 テストチャート 2017.01.02 - 2018.01.19、期間8、反対取引有効
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19906
