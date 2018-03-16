请观看如何免费下载自动交易
EA 交易的信号是基于两个移动平均线的交叉，这些是 Diff_TF_MA 指标的信号:
- 如果当前时段的移动平均线向上与更高时段的移动平均线交叉，这是一个开启买入仓位的信号;
- 如果当前时段的移动平均线向下与更高时段的移动平均线交叉，这是一个开启卖出仓位的信号。
当根据信号开启对应仓位的时候，反向的仓位就被关闭。
该EA交易是设计用于在双向持仓账户中工作的，如果您在单向持仓账户中运行EA，会弹出警告消息，然后EA将会退出。
EA的运行并不需要指标，因为所需移动平均的计算是直接在EA代码中实现的。
EA交易还可以反转指标信号，在买入信号时开启卖出仓位，反之亦然。您还可以设置止损和获利点数。如果指定了无效的止损和获利值，EA会把这些值调整到该交易品种允许的最小StopLevel 。
EA交易还能在指定了错误手数值的时候也做出调整，如果手数太大了，EA会调整它以能够开启一个仓位，如果没有资金来开启最小的手数，信号就将被跳过。
请注意，这个EA交易是设计用于培训的，
EA 有九个参数：
- Experts magic number - 用于 EA 仓位的唯一标识符;
- Period of MA - 更高时段移动平均的计算周期数 (当前时段的移动平均计算周期数是自动选择的);
- Timeframe of MA - 更高时段移动平均的时段;
- Reverse trade - 选择反转模式 (Yes, No): 如果是 Yes, 在买入信号时会建立卖出仓位，反之亦然;
- Lots - 建立仓位的交易量;
- Stop loss in points - 仓位的止损点数;
- Take profit in points - 仓位的获利点数;
- Slippage of price - 开启仓位时允许的最大滑点;
- Multiplier spread for stops - 用于计算止损卦但正确距离的点差倍数.
对于止损和获利订单 (以及挂单), 有一个最小允许设置订单的距离 - StopLevel. 也就是说，止损和获利 (以及挂单) 设置的与价格之间的距离不能小于这个值。如果 StopLevel 为0，这并不表示没有这个值，它只是说明 StopLevel 是浮动的，在这种情况下，最小距离通常等于点差*, 但是有的时候就算是双倍点差也不够，所以，这个参数可以设置一个自定义的点差的倍数，用来计算设置止损单的最小距离。
为了检验这个策略，使用默认设置和2017年1月2日到2018年1月19日的数据进行了测试，不幸的是，EA 使用默认设置没有取得好的结果，所以，又使用反转模式进行了测试，结果更好一些。另外，Period of MA 参数在从1到20，步长为1的情况下做了优化，当为最大余额做优化时，最佳周期数为8。
图1 2017.01.02 - 2018.01.19, 周期数为 8, 启用了反转交易模式的测试结果
图2 2017.01.02 - 2018.01.19, 周期数为 8, 启用了反转交易模式的测试图表
