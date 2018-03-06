Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Woodies CCI - indicador para MetaTrader 5
Woodies CCI es el momentum desarrollado por Ken Woods. Se basa en CCI con el período 14. Este oscilador no tiene limitaciones. Su valor base es 0, no tiene límites superiores o inferiores.
Algunos traders utilizan este indicador para determinar la serie de los patrones CCI, tanto para el trading de la tendencia, como contra tendencia: por ejemplo, se trata de la desviación de la línea cero, divergencia inversa o la ruptura de la línea de la tendencia. El nivel 200 es una señal sobre la llegada de las condiciones extremas. El indicador a menudo se usa en la combinación con otras señales.
