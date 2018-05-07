コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ATR確率レベル - MetaTrader 5のためのインディケータ

ATRに基づいた確率レベルです。「確率」は、予測されたATRと前の期間の終値に基づいて計算されます。

デフォルトは1日の期間を使用していますが、MetaTrader 5でサポートされる任意の時間枠を使用できます。

ZeroLagMACD ZeroLagMACD

ZeroLagMACDはMACD版で、従来のMACDと比較してラグがはるかに小さいです。

ZeroLag ZeroLag

ZeroLagはEMAを修正したものです。

Diff_TF_MA_EA Diff_TF_MA_EA

Diff_TF_MA指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。

Woodies CCI Woodies CCI

Woodies CCIは、Ken Woodsによって開発されたモメンタム指標で、期間14のコモディティチャネル指数（CCI）に基づいています。