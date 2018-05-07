無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ATR確率レベル - MetaTrader 5のためのインディケータ
ATRに基づいた確率レベルです。「確率」は、予測されたATRと前の期間の終値に基づいて計算されます。
デフォルトは1日の期間を使用していますが、MetaTrader 5でサポートされる任意の時間枠を使用できます。
