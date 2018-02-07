Вероятностные уровни на основе ATR. "Вероятность" рассчитывается на основе прогнозируемого среднего значения ATR и цены Close предыдущего периода.

По умолчанию используется дневной таймфрейм, но можно работать на любом таймфрейме из числа тех, что поддерживаются терминалом MetaTrader 5.