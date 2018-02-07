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Индикаторы

ATR Probability Levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(41)
Опубликован:
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Вероятностные уровни на основе ATR. "Вероятность" рассчитывается на основе прогнозируемого среднего значения ATR и цены Close предыдущего периода.

По умолчанию используется дневной таймфрейм, но можно работать на любом таймфрейме из числа тех, что поддерживаются терминалом MetaTrader 5.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19905

HOPS and LOPS HOPS and LOPS

Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии.

Rsi(var) with averages Rsi(var) with averages

Rsi(var) с усреднениями.

Woodies CCI Woodies CCI

Woodies CCI — индикатор моментум, разработанный Кеном Вудсом. Он основан на CCI с периодом 14.

Volume Rate of Change Volume Rate of Change

Индикатор Volume Rate of Change (VROC) измеряет скорость изменения рыночного объема за последние n сессий. Другими словами, VROC измеряет текущий объем в сравнении с объемом n периодов или сессий назад.