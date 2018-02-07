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ATR Probability Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Вероятностные уровни на основе ATR. "Вероятность" рассчитывается на основе прогнозируемого среднего значения ATR и цены Close предыдущего периода.
По умолчанию используется дневной таймфрейм, но можно работать на любом таймфрейме из числа тех, что поддерживаются терминалом MetaTrader 5.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19905
Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии.Rsi(var) with averages
Rsi(var) с усреднениями.
Woodies CCI — индикатор моментум, разработанный Кеном Вудсом. Он основан на CCI с периодом 14.Volume Rate of Change
Индикатор Volume Rate of Change (VROC) измеряет скорость изменения рыночного объема за последние n сессий. Другими словами, VROC измеряет текущий объем в сравнении с объемом n периодов или сессий назад.