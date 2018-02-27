请观看如何免费下载自动交易
基于 ATR 的概率水平。"概率" 是通过投射过的平均真实范围指标和之前时间段的收盘价来计算的。
默认使用每日时间段，但是也可以使用在任何 MetaTrader 5 所支持的时段中。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19905
HOPS 和 LOPS
HOPS 和 LOPS 指标。"HOPS" 和 "LOPS" 的意思是前一个交易时段的最高价和前一个交易时段的最低价，Chandelier exit
Chandelier exit 指标是设计用于帮助交易者保持在趋势中而防止在趋势延伸时过早退出的。典型情况下，Chandelier Exit 指标会在下跌趋势中高于价格，而在上涨趋势中低于价格。
Woodies CCI
Woodies CCI 是一个由 Ken Woods 开发的动量指标。它是基于周期数为14的商品通道指数指标 (CCI) 的。交易量变化率
交易量变化率指标 (VROC) 衡量的是在过去的"n"个交易时段交易量的变化速率。换句话说，VROC 比较的是当前的交易量和"n"个交易时段之前的交易量。