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Индикаторы

ZeroLagMACD - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2037
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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В отличие от стандартного MACD индикатор имеет меньшую задержку и три линии:

  1. Линия MACD;
  2. Сигнальная линия;
  3. Гистограмма.

Гистограмма может служить в качестве опережающего сигнала - смена цвета гистограммы предваряет пересечение линий MACD и сигнальной.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period of the Fast EMA - период быстрой EMA;
  • Period of the Slow EMA - период медленной EMA;
  • Period of the signal line - период сигнальной линии;
  • Applied price - цена расчета индикатора.

VMA VMA

VMA - динамическая MA от волатильности.

WI WI

Индикатор-осциллятор WI.

AccurateTimer AccurateTimer

Повышение точности штатного таймера.

TimeEA TimeEA

Простой советник. Открывает позицию заданного типа в заданное в настройках время. Закрывает ее точно так же - по времени, указанному в настройках.