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ZeroLagMACD - индикатор для MetaTrader 5
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В отличие от стандартного MACD индикатор имеет меньшую задержку и три линии:
- Линия MACD;
- Сигнальная линия;
- Гистограмма.
Гистограмма может служить в качестве опережающего сигнала - смена цвета гистограммы предваряет пересечение линий MACD и сигнальной.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period of the Fast EMA - период быстрой EMA;
- Period of the Slow EMA - период медленной EMA;
- Period of the signal line - период сигнальной линии;
- Applied price - цена расчета индикатора.
AccurateTimer
Повышение точности штатного таймера.TimeEA
Простой советник. Открывает позицию заданного типа в заданное в настройках время. Закрывает ее точно так же - по времени, указанному в настройках.