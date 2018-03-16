代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ZeroLagMACD - MetaTrader 5脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2085
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

和标准的 MACD 不同，这个指标有更小的延迟和三条线:

  1. MACD 线;
  2. 信号线;
  3. 柱形图.

柱形图可以作为一个前驱信号 - 柱形图的颜色在 MACD 和信号线交叉之前改变。

这个指标有四个输入参数:

  • Period of the Fast EMA - 快速 EMA 周期数;
  • Period of the Slow EMA - 慢速 EMA 周期数;
  • Period of the signal line - 信号线周期数;
  • Applied price - 指标计算价格类型.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19897

ZeroLag ZeroLag

Zero Lag 是一种修改过的 EMA.

WI WI

WI 振荡指标

Diff_TF_MA_EA Diff_TF_MA_EA

一个基于 Diff_TF_MA 指标的 EA 交易。

Percentage_Crossover_Channel_EA Percentage_Crossover_Channel_EA

在基于 Percentage_Crossover_Channel 指标的通道内进行交易的 EA。