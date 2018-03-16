请观看如何免费下载自动交易
和标准的 MACD 不同，这个指标有更小的延迟和三条线:
- MACD 线;
- 信号线;
- 柱形图.
柱形图可以作为一个前驱信号 - 柱形图的颜色在 MACD 和信号线交叉之前改变。
这个指标有四个输入参数:
- Period of the Fast EMA - 快速 EMA 周期数;
- Period of the Slow EMA - 慢速 EMA 周期数;
- Period of the signal line - 信号线周期数;
- Applied price - 指标计算价格类型.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19897
