和标准的 MACD 不同，这个指标有更小的延迟和三条线:

MACD 线; 信号线; 柱形图.

柱形图可以作为一个前驱信号 - 柱形图的颜色在 MACD 和信号线交叉之前改变。

这个指标有四个输入参数: