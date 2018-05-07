コードベースセクション
インディケータ

ZeroLagMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

標準的なMACDとは異なり、この指標のラグはより小さく、線は3本あります。

  1. MACDライン
  2. シグナルライン
  3. ヒストグラム

ヒストグラムは、主要なシグナルとして機能することができます。ヒストグラムの色は、MACDラインとシグナルラインが交差する前に変化します。

指標には4つの入力パラメータがあります。

  • Period of the Fast EMA - 高速EMA期間
  • Period of the Slow EMA - 低速EMA期間
  • Period of the signal line - シグナルライン期間
  • Applied price - 指標計算価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19897

