標準的なMACDとは異なり、この指標のラグはより小さく、線は3本あります。

MACDライン シグナルライン ヒストグラム

ヒストグラムは、主要なシグナルとして機能することができます。ヒストグラムの色は、MACDラインとシグナルラインが交差する前に変化します。

指標には4つの入力パラメータがあります。