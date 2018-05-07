無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZeroLagMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
標準的なMACDとは異なり、この指標のラグはより小さく、線は3本あります。
- MACDライン
- シグナルライン
- ヒストグラム
ヒストグラムは、主要なシグナルとして機能することができます。ヒストグラムの色は、MACDラインとシグナルラインが交差する前に変化します。
指標には4つの入力パラメータがあります。
- Period of the Fast EMA - 高速EMA期間
- Period of the Slow EMA - 低速EMA期間
- Period of the signal line - シグナルライン期間
- Applied price - 指標計算価格
