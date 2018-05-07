無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WI - MetaTrader 5のためのインディケータ
WI指標は次の式で計算された移動平均を示します。
WI(2 * 終値-高値-安値)
パラメータは2つです。
- Period - 計算期間
- Method - 計算法
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19895
