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WI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор WI - скользящее среднее, рассчитанное по формуле:
WI(2 * Close-High-Low)
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета.
Percentage_Crossover_Channel_EA
Советник, торгующий в канале по индикатору Percentage_Crossover_Channel.Diff_TF_MA_EA
Советник на основе индикатора Diff_TF_MA.
VMA
VMA - динамическая MA от волатильности.ZeroLagMACD
ZeroLagMACD- версия MACD, имеющая гораздо меньшую задержку по сравнению с классическим MACD.