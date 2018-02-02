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Индикаторы

WI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1855
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор WI - скользящее среднее, рассчитанное по формуле:

WI(2 * Close-High-Low)

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета.

Percentage_Crossover_Channel_EA Percentage_Crossover_Channel_EA

Советник, торгующий в канале по индикатору Percentage_Crossover_Channel.

Diff_TF_MA_EA Diff_TF_MA_EA

Советник на основе индикатора Diff_TF_MA.

VMA VMA

VMA - динамическая MA от волатильности.

ZeroLagMACD ZeroLagMACD

ZeroLagMACD- версия MACD, имеющая гораздо меньшую задержку по сравнению с классическим MACD.