Indicadores

WI - indicador para MetaTrader 5

Scriptor
Visualizações:
851
Avaliação:
(15)
Publicado:
Wi.mq5 (13.28 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador WI é uma média móvel calculada pela fórmula:

WI(2 * Close-High-Low)

Tem dois parâmetros configuráveis:

  • Period - período de cálculo;
  • Method - método de cálculo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19895

