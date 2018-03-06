CodeBaseSecciones
Square Weighted MA - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
El indicador dibuja la media móvil usando el método Square Weighted (SqWMA)

Tiene dos parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Applied price - precio del cálculo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19893

