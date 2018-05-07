無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
VMA指標は移動平均線を描画し、その期間はボラティリティに応じて動的に変化します。ボラティリティが高いほど、移動平均の期間が長くなり、その逆も当てはまります。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period of calculation - 計算期間
- Period of smoothing - 平滑化期間
- Applied price - 計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19894