コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
744
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
VMA.mq5 (15.5 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

VMA指標は移動平均線を描画し、その期間はボラティリティに応じて動的に変化します。ボラティリティが高いほど、移動平均の期間が長くなり、その逆も当てはまります。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period of calculation - 計算期間
  • Period of smoothing - 平滑化期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19894

平方加重MA 平方加重MA

平方加重移動平均

RWI RWI

ランダムウォーク指数（RWI、Random Walk Index）

WI WI

WIオシレータ指標です。

ZeroLag ZeroLag

ZeroLagはEMAを修正したものです。