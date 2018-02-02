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Индикаторы

VMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2176
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор VMA рисует скользящую среднюю, которая динамически меняет свой период в зависимости от волатильности. Чем выше волатильность, тем больше период скользящей средней, и наоборот.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period of calculation - период расчета;
  • Period of smoothing - период сглаживания;
  • Applied price - цена расчета.

WI WI

Индикатор-осциллятор WI.

Percentage_Crossover_Channel_EA Percentage_Crossover_Channel_EA

Советник, торгующий в канале по индикатору Percentage_Crossover_Channel.

ZeroLagMACD ZeroLagMACD

ZeroLagMACD- версия MACD, имеющая гораздо меньшую задержку по сравнению с классическим MACD.

AccurateTimer AccurateTimer

Повышение точности штатного таймера.