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VMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор VMA рисует скользящую среднюю, которая динамически меняет свой период в зависимости от волатильности. Чем выше волатильность, тем больше период скользящей средней, и наоборот.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period of calculation - период расчета;
- Period of smoothing - период сглаживания;
- Applied price - цена расчета.
WI
Индикатор-осциллятор WI.Percentage_Crossover_Channel_EA
Советник, торгующий в канале по индикатору Percentage_Crossover_Channel.
ZeroLagMACD
ZeroLagMACD- версия MACD, имеющая гораздо меньшую задержку по сравнению с классическим MACD.AccurateTimer
Повышение точности штатного таймера.