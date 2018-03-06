CodeBaseSecciones
RWI - indicador para MetaTrader 5

Índice del paseo aleatorio (RWI) es un indicador que intenta determinar si el movimiento del precio es aleatorio o es típico, y (o) es un resultado de una tendencia estadística significante.

El indicador tiene el único parámetro personalizado:

  • Period - período del cálculo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19892

