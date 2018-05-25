Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VMA - indicador para MetaTrader 5
O indicador VMA desenha uma média móvel que muda dinamicamente seu período dependendo da volatilidade. Quanto maior a volatilidade, maior o período da média móvel, e vice-versa.
O indicador tem três parâmetros configuráveis:
- Period of calculation - período de cálculo;
- Period of smoothing - período de suavização;
- Applied price - preço de cálculo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19894
