Indicadores

VMA - indicador para MetaTrader 5

O indicador VMA desenha uma média móvel que muda dinamicamente seu período dependendo da volatilidade. Quanto maior a volatilidade, maior o período da média móvel, e vice-versa.

O indicador tem três parâmetros configuráveis:

  • Period of calculation - período de cálculo;
  • Period of smoothing - período de suavização;
  • Applied price - preço de cálculo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19894

