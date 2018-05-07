コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

平方加重MA - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
SqW_MA.mq5 (7.86 KB)
この指標は、Square Weighted（SqWMA）法によって計算された移動平均を描画します。

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19893

