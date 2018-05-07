無料でロボットをダウンロードする方法を見る
平方加重MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、Square Weighted（SqWMA）法によって計算された移動平均を描画します。
パラメータは2つです。
- Period - 計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19893