Median Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Median MA es la media móvil que se calcula usando el precio medio del período especificado.

Para calcular la media móvil, se utiliza el array ordenado de precios del período especificado. En el array de precios, se usa el valor con el siguiente índice:

  • (N-1)/2 - para N impar;
  • ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - para N par.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Applied price - precio del cálculo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19891

