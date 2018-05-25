CodeBaseSeções
Indicadores

Square Weighted MA - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha uma média móvel com o método de cálculo de Square Weighted (SqWMA)

Tem dois parâmetros configuráveis:

  • Period - período de cálculo;
  • Applied price - preço de cálculo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19893

