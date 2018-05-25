Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Square Weighted MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 815
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
O indicador desenha uma média móvel com o método de cálculo de Square Weighted (SqWMA)
Tem dois parâmetros configuráveis:
- Period - período de cálculo;
- Applied price - preço de cálculo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19893
