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Square Weighted MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует скользящую среднюю с методом расчета Square Weighted (SqWMA)
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
RWI
RWI (Random Walk Index) - Индекс случайного блуждания.Difference
Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.
ZeroLag
Zero Lag - модифицированная EMA.MA with Band
Индикатор отображает скользящую среднюю с бычьей и медвежьей областями.