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Индикаторы

Square Weighted MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1511
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор рисует скользящую среднюю с методом расчета Square Weighted (SqWMA)

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

RWI RWI

RWI (Random Walk Index) - Индекс случайного блуждания.

Difference Difference

Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.

ZeroLag ZeroLag

Zero Lag - модифицированная EMA.

MA with Band MA with Band

Индикатор отображает скользящую среднюю с бычьей и медвежьей областями.