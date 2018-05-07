無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ランダムウォーク指数（RWI）は、価格の変動がランダムであるのか、価格の特徴及び（または）統計的に有意なトレンドの結果であるかの判断を試みます。
指標には1つの入力パラメータがあります。
- Period - 指標の計算期間
