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RWI - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс случайного блуждания (RWI) - индикатор, который пытается определить, случайно ли движение цены или оно характерно и (или) является результатом статистически значимой тенденции (тренда).
Индикатор имеет единственный настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Difference
Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.Median Moving Average
Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.
Square Weighted MA
Square Weighted MA - квадратно-взвешенная скользящая средняя.ZeroLag
Zero Lag - модифицированная EMA.