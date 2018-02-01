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Индикаторы

RWI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1737
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индекс случайного блуждания (RWI) - индикатор, который пытается определить, случайно ли движение цены или оно характерно и (или) является результатом статистически значимой тенденции (тренда).

Индикатор имеет единственный настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Difference Difference

Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.

Median Moving Average Median Moving Average

Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.

Square Weighted MA Square Weighted MA

Square Weighted MA - квадратно-взвешенная скользящая средняя.

ZeroLag ZeroLag

Zero Lag - модифицированная EMA.