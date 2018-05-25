CodeBaseSeções
RWI - indicador para MetaTrader 5

O índice de passeio aleatório (RWI) é um indicador que tenta determinar se o movimento do preço é aleatório, característico ou é o resultado de uma tendência estatisticamente significativa (tendência).

O indicador tem um único parâmetro configurável:

  • Period - período de cálculo.

