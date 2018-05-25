Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Median Moving Average - indicador para MetaTrader 5
Median MA é uma média móvel que usa, para o cálculo, o preço médio de um certo período.
Para calcular a média móvel, é usada uma matriz ordenada de preços de um determinado período. O valor com o índice é obtido da matriz de preços:
- (N-1)/2 - para N impar;
- ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - para N par.
O indicador tem dois parâmetros ajustáveis:
- Period - período de cálculo;
- Applied price - preço de cálculo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19891
