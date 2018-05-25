Median MA é uma média móvel que usa, para o cálculo, o preço médio de um certo período.

Para calcular a média móvel, é usada uma matriz ordenada de preços de um determinado período. O valor com o índice é obtido da matriz de preços:

(N-1)/2 - para N impar;

- para N impar; ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - para N par.

O indicador tem dois parâmetros ajustáveis: