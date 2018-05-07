無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
中央値移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
中央値MAは移動平均で、一定期間の中央値を使用して計算されます。
移動平均の計算には、指定された期間の価格のソートされた配列が使用されます。次のインデックスを持つ価格の配列からの値が使用されます。
- (N-1)/2 - 奇数のN
- ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - 偶数のN
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19891