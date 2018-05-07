コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

中央値移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1357
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

中央値MAは移動平均で、一定期間の中央値を使用して計算されます。

移動平均の計算には、指定された期間の価格のソートされた配列が使用されます。次のインデックスを持つ価格の配列からの値が使用されます。

  • (N-1)/2 - 奇数のN
  • ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - 偶数のN

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19891

移動平均ローソク足 移動平均ローソク足

チャートのローソク足として描画された移動平均です。

ログ回帰 ログ回帰

ログ回帰チャネルです。

RWI RWI

ランダムウォーク指数（RWI、Random Walk Index）

平方加重MA 平方加重MA

平方加重移動平均