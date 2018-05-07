中央値MAは移動平均で、一定期間の中央値を使用して計算されます。

移動平均の計算には、指定された期間の価格のソートされた配列が使用されます。次のインデックスを持つ価格の配列からの値が使用されます。

(N-1)/2 - 奇数のN

- 奇数のN ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - 偶数のN

指標には2つの入力パラメータがあります。