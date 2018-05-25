CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Moving Average Candles - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3617
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Moving Average Candles desenha uma média móvel na forma de velas.

Tem cinco parâmetros ajustáveis:

  • MA period - período de cálculo da média móvel;
  • MA method - método de cálculo (tipo) da média móvel;
  • MA shift - deslocamento;
  • Bullish candles color - cor das velas de alta;
  • Bearish candles color - cor das velas de baixa.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19890

Logarithmic Regression Logarithmic Regression

Canal de regressão logarítmica.

Kurtosis Kurtosis

Kurtosis - indicador de sentimento de mercado.

Median Moving Average Median Moving Average

Median MA é uma média móvel que usa, para o cálculo, o preço médio de um certo período.

RWI RWI

RWI (Random Walk Index) - Índice de passeio aleatório.