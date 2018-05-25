Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Moving Average Candles - indicador para MetaTrader 5
O indicador Moving Average Candles desenha uma média móvel na forma de velas.
Tem cinco parâmetros ajustáveis:
- MA period - período de cálculo da média móvel;
- MA method - método de cálculo (tipo) da média móvel;
- MA shift - deslocamento;
- Bullish candles color - cor das velas de alta;
- Bearish candles color - cor das velas de baixa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19890
