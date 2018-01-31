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Moving Average Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Moving Average Candles рисует скользящую среднюю в виде свечей.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- MA period - период расчета скользящей средней;
- MA method - метод расчета (тип) скользящей средней;
- MA shift - сдвиг;
- Bullish candles color - цвет бычьих свечей;
- Bearish candles color - цвет медвежьих свечей.
Logarithmic Regression
Канал логарифмической регрессии.Kurtosis
Kurtosis - индикатор рыночного настроения.
Median Moving Average
Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.Difference
Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.