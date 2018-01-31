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Индикаторы

Moving Average Candles - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2206
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Moving Average Candles рисует скользящую среднюю в виде свечей.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • MA period - период расчета скользящей средней;
  • MA method - метод расчета (тип) скользящей средней;
  • MA shift - сдвиг;
  • Bullish candles color - цвет бычьих свечей;
  • Bearish candles color - цвет медвежьих свечей.

Logarithmic Regression Logarithmic Regression

Канал логарифмической регрессии.

Kurtosis Kurtosis

Kurtosis - индикатор рыночного настроения.

Median Moving Average Median Moving Average

Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.

Difference Difference

Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.