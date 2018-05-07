コードベースセクション
インディケータ

移動平均ローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
移動平均ローソク足は移動平均をローソク足として描画します。

入力パラメータは5つあります。

  • MA period - 移動平均の計算期間
  • MA method - 移動平均の計算法
  • MA shift - シフト
  • Bullish candles color - 強気ローソク足の色
  • Bearish candles color - 弱気ローソク足の色

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19890

