無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
移動平均ローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 867
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
移動平均ローソク足は移動平均をローソク足として描画します。
入力パラメータは5つあります。
- MA period - 移動平均の計算期間
- MA method - 移動平均の計算法
- MA shift - シフト
- Bullish candles color - 強気ローソク足の色
- Bearish candles color - 弱気ローソク足の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19890