この指標は、ログ関数で計算されたチャネルを描画します。

調整可能なパラメータは3つあります。

Length - バー単位でのチャネルの長さ

- バー単位でのチャネルの長さ Deviation - チャネル幅

- チャネル幅 Applied price - 計算に使用される価格

チャネルの外観は、その長さ、すなわち計算されたバーの数に依存します。

図1 長さ50、チャート期間H4





図2 長さ75、チャート期間H4





図3 長さ100、チャート期間H4





図4 長さ100、チャート期間MN