ログ回帰 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、ログ関数で計算されたチャネルを描画します。
調整可能なパラメータは3つあります。
- Length - バー単位でのチャネルの長さ
- Deviation - チャネル幅
- Applied price - 計算に使用される価格
チャネルの外観は、その長さ、すなわち計算されたバーの数に依存します。
図1 長さ50、チャート期間H4
図2 長さ75、チャート期間H4
図3 長さ100、チャート期間H4
図4 長さ100、チャート期間MN
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19889