コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ログ回帰 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
908
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、ログ関数で計算されたチャネルを描画します。

調整可能なパラメータは3つあります。

  • Length - バー単位でのチャネルの長さ
  • Deviation - チャネル幅
  • Applied price - 計算に使用される価格

チャネルの外観は、その長さ、すなわち計算されたバーの数に依存します。

図1　長さ50、チャート期間H4


図2　長さ75、チャート期間H4


図3　長さ100、チャート期間H4


図4　長さ100、チャート期間MN

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19889

尖度 尖度

尖度は市場感情の指標で、

キックパターン キックパターン

この指標はチャート上のローソク足のシーケンスを検索し、強気及び弱気シーケンスを示します。

移動平均ローソク足 移動平均ローソク足

チャートのローソク足として描画された移動平均です。

中央値移動平均 中央値移動平均

中央値MAは移動平均で、一定期間の中央値を使用して計算されます。