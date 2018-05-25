CodeBaseSeções
Logarithmic Regression - indicador para MetaTrader 5

O indicador cria um canal calculado pela função logarítmica.

Tem três parâmetros ajustáveis:

  • Length - comprimento do canal em barras;
  • Deviation - largura do canal;
  • Applied price - preço de cálculo.

A aparência do canal depende do seu comprimento, isto é, depende do número de barras calculadas.

Fig.1 Comprimento 50, período do gráfico H4


Fig.2 Comprimento 75, período do gráfico H4


Fig.3 Comprimento 100, período do gráfico H4


Fig.4 Comprimento 100, período do gráfico MN

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19889

