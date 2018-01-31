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Индикаторы

Logarithmic Regression - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2586
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(17)
Опубликован:
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Индикатор строит канал, рассчитываемый по логарифмической функции.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Length - длина канала в барах;
  • Deviation - ширина канала;
  • Applied price - цена расчёта.

Внешний вид канала зависит от его длины - количества рассчитываемых баров.

Рис.1 Длина 50, период графика H4


Рис.2 Длина 75, период графика H4


Рис.3 Длина 100, период графика H4


Рис.4 Длина 100, период графика MN

Kurtosis Kurtosis

Kurtosis - индикатор рыночного настроения.

Kicking Pattern Kicking Pattern

Индикатор ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.

Moving Average Candles Moving Average Candles

Скользящая средняя, представленная в виде свечей на графике.

Median Moving Average Median Moving Average

Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.