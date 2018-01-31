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Logarithmic Regression - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит канал, рассчитываемый по логарифмической функции.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Length - длина канала в барах;
- Deviation - ширина канала;
- Applied price - цена расчёта.
Внешний вид канала зависит от его длины - количества рассчитываемых баров.
Рис.1 Длина 50, период графика H4
Рис.2 Длина 75, период графика H4
Рис.3 Длина 100, период графика H4
Рис.4 Длина 100, период графика MN
Kurtosis
Kurtosis - индикатор рыночного настроения.Kicking Pattern
Индикатор ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.
Moving Average Candles
Скользящая средняя, представленная в виде свечей на графике.Median Moving Average
Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.