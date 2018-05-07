キックパターン指標は、チャート上のローソク足のシーケンスを検索し、強気及び弱気シーケンスをマークします。

強気のパターン（ローソク足）: 上 - 下 - 上 - 下

弱気のパターン（ローソク足）: 下 - 上 - 下 - 上

例:

指標には2つのスイッチがあります。