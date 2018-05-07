無料でロボットをダウンロードする方法を見る
キックパターン - MetaTrader 5のためのインディケータ
キックパターン指標は、チャート上のローソク足のシーケンスを検索し、強気及び弱気シーケンスをマークします。
- 強気のパターン（ローソク足）: 上 - 下 - 上 - 下
- 弱気のパターン（ローソク足）: 下 - 上 - 下 - 上
例:
指標には2つのスイッチがあります。
- Show bullish patterns - 強気パターンのマーキングを有効にする
- Show bearish patterns - 弱気パターンのマーキングを有効にする
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19886