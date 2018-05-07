コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

キックパターン - MetaTrader 5のためのインディケータ

キックパターン指標は、チャート上のローソク足のシーケンスを検索し、強気及び弱気シーケンスをマークします。

  • 強気のパターン（ローソク足）: 上 - 下 - 上 - 下
  • 弱気のパターン（ローソク足）: 下 - 上 - 下 - 上

例:

指標には2つのスイッチがあります。

  • Show bullish patterns - 強気パターンのマーキングを有効にする
  • Show bearish patterns - 弱気パターンのマーキングを有効にする

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19886

