Kicking Pattern - indicador para MetaTrader 5
- 1917
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Kicking Pattern pesquisa uma sequência de velas no gráfico, exibe a sequência de baixa e de alta com marcas de sinal.
- Padrão de baixa: vela para cima - vela para baixo - vela para cima - vela para baixo;
- Padrão de alta: vela para baixo - vela para cima - vela para baixo - vela para cima.
Exemplo:
O indicador tem dois botões de opção:
- Show bullish patterns - exibe padrões de alta;
- Show bearish patterns - exibe padrões de baixa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19886
