Indicadores

Kicking Pattern - indicador para MetaTrader 5

O indicador Kicking Pattern pesquisa uma sequência de velas no gráfico, exibe a sequência de baixa e de alta com marcas de sinal.

  • Padrão de baixa: vela para cima - vela para baixo - vela para cima - vela para baixo;
  • Padrão de alta: vela para baixo - vela para cima - vela para baixo - vela para cima.

Exemplo:

O indicador tem dois botões de opção:

  • Show bullish patterns - exibe padrões de alta;
  • Show bearish patterns - exibe padrões de baixa.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19886

