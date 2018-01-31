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Kicking Pattern - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Kicking Pattern ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.
- Медвежий паттерн: свеча вверх - свеча вниз - свеча вверх - свеча вниз;
- Бычий паттерн: свеча вниз - свеча вверх - свеча вниз - свеча вверх.
Пример:
Индикатор имеет два переключателя:
- Show bullish patterns - отображать бычьи паттерны;
- Show bearish patterns - отображать медвежьи паттерны.
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Канал полиномиальной регрессии.Wilson Relative Price Channel
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Kurtosis
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Канал логарифмической регрессии.