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Индикаторы

Kicking Pattern - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2574
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Kicking Pattern ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.

  • Медвежий паттерн: свеча вверх - свеча вниз - свеча вверх - свеча вниз;
  • Бычий паттерн: свеча вниз - свеча вверх - свеча вниз - свеча вверх.

Пример:

Индикатор имеет два переключателя:

  • Show bullish patterns - отображать бычьи паттерны;
  • Show bearish patterns - отображать медвежьи паттерны.

Polynomial Regression Polynomial Regression

Канал полиномиальной регрессии.

Wilson Relative Price Channel Wilson Relative Price Channel

Wilson Relative Price Channel - относительный ценовой канал Вильсона.

Kurtosis Kurtosis

Kurtosis - индикатор рыночного настроения.

Logarithmic Regression Logarithmic Regression

Канал логарифмической регрессии.