差異指標は、N期前の価格と現在の価格の差を示します。

際はは2つのモードで示すことができます。

始値と終値の差 高値と安値の差

パラメータは2つです。

Period - 計算期間

- 計算期間 Calculation method - 2つの計算法のうち1つを選ぶ

図1 高値/安値モード

図2 始値/終値モード