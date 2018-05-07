無料でロボットをダウンロードする方法を見る
差異 - MetaTrader 5のためのインディケータ
差異指標は、N期前の価格と現在の価格の差を示します。
際はは2つのモードで示すことができます。
- 始値と終値の差
- 高値と安値の差
パラメータは2つです。
- Period - 計算期間
- Calculation method - 2つの計算法のうち1つを選ぶ
図1 高値/安値モード
図2 始値/終値モード
