差異指標は、N期前の価格と現在の価格の差を示します。

際はは2つのモードで示すことができます。

  1. 始値と終値の差
  2. 高値と安値の差

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間
  • Calculation method - 2つの計算法のうち1つを選ぶ

図1　 高値/安値モード

図2　始値/終値モード

