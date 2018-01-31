Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.

Может показывать разницу в двух режимах:

Разница между Open и Close; Разница между High и Low.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Calculation method - один из двух методов расчета.

Рис.1 Режим High/Low

Рис.2 Режим Open/Close