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Difference - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.
Может показывать разницу в двух режимах:
- Разница между Open и Close;
- Разница между High и Low.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Calculation method - один из двух методов расчета.
Рис.1 Режим High/Low
Рис.2 Режим Open/Close
Median Moving Average
Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.Moving Average Candles
Скользящая средняя, представленная в виде свечей на графике.
RWI
RWI (Random Walk Index) - Индекс случайного блуждания.Square Weighted MA
Square Weighted MA - квадратно-взвешенная скользящая средняя.