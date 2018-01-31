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Индикаторы

Difference - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2241
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.

Может показывать разницу в двух режимах:

  1. Разница между Open и Close;
  2. Разница между High и Low.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Calculation method - один из двух методов расчета.

Рис.1 Режим High/Low

Рис.2 Режим Open/Close

Median Moving Average Median Moving Average

Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.

Moving Average Candles Moving Average Candles

Скользящая средняя, представленная в виде свечей на графике.

RWI RWI

RWI (Random Walk Index) - Индекс случайного блуждания.

Square Weighted MA Square Weighted MA

Square Weighted MA - квадратно-взвешенная скользящая средняя.