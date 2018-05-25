CodeBaseSeções
Difference - indicador para MetaTrader 5

O indicador Difference mostra a diferença entre os preços atuais e os preços de N períodos atrás.

Pode mostrar a diferença em dois modos:

  1. Diferença entre Open e Close;
  2. Diferença entre High e Low.

Tem dois parâmetros configuráveis:

  • Period - período de cálculo;
  • Calculation method - um dos dois métodos de cálculo.

Fig.1 Modo High/Low

Fig.2 Modo Open/Close

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19885

