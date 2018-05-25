O indicador Difference mostra a diferença entre os preços atuais e os preços de N períodos atrás.

Pode mostrar a diferença em dois modos:

Diferença entre Open e Close; Diferença entre High e Low.

Tem dois parâmetros configuráveis:

Period - período de cálculo;

- período de cálculo; Calculation method - um dos dois métodos de cálculo.

Fig.1 Modo High/Low

Fig.2 Modo Open/Close