Difference - indicador para MetaTrader 5
O indicador Difference mostra a diferença entre os preços atuais e os preços de N períodos atrás.
Pode mostrar a diferença em dois modos:
- Diferença entre Open e Close;
- Diferença entre High e Low.
Tem dois parâmetros configuráveis:
- Period - período de cálculo;
- Calculation method - um dos dois métodos de cálculo.
Fig.1 Modo High/Low
Fig.2 Modo Open/Close
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19885
