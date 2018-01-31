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Индикаторы

Polynomial Regression - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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3144
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(18)
Опубликован:
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Индикатор рисует канал, построенный методом полиномиальной регрессии.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Length - длина канала в барах;
  • Power - чувствительность;
  • Deviation - ширина канала (отклонение границ от средней линии);
  • Applied price - цена расчета канала.

Рис.1 Power = 2

Рис.2 Power = 4

Рис.3 Power = 6

Wilson Relative Price Channel Wilson Relative Price Channel

Wilson Relative Price Channel - относительный ценовой канал Вильсона.

AMACD AMACD

Классический MACD на основе Adaptive Moving Average.

Kicking Pattern Kicking Pattern

Индикатор ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.

Kurtosis Kurtosis

Kurtosis - индикатор рыночного настроения.