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Polynomial Regression - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует канал, построенный методом полиномиальной регрессии.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Length - длина канала в барах;
- Power - чувствительность;
- Deviation - ширина канала (отклонение границ от средней линии);
- Applied price - цена расчета канала.
Рис.1 Power = 2
Рис.2 Power = 4
Рис.3 Power = 6
Wilson Relative Price Channel
Wilson Relative Price Channel - относительный ценовой канал Вильсона.AMACD
Классический MACD на основе Adaptive Moving Average.
Kicking Pattern
Индикатор ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.Kurtosis
Kurtosis - индикатор рыночного настроения.