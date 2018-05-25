Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
O indicador desenha um canal construído pelo método de regressão polinomial.
Tem quatro parâmetros ajustáveis:
- Length - comprimento do canal em barras;
- Power - sensibilidade;
- Deviation - largura do canal (desvio das bordas em relação à linha do meio);
- Applied price - preço de cálculo do canal.
Fig.1 Power = 2
Fig.2 Power = 4
Fig.3 Power = 6
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19884
