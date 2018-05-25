CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Polynomial Regression - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1618
Avaliação:
(18)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha um canal construído pelo método de regressão polinomial.

Tem quatro parâmetros ajustáveis:

  • Length - comprimento do canal em barras;
  • Power - sensibilidade;
  • Deviation - largura do canal (desvio das bordas em relação à linha do meio);
  • Applied price - preço de cálculo do canal.

Fig.1 Power = 2

Fig.2 Power = 4

Fig.3 Power = 6

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19884

Wilson Relative Price Channel Wilson Relative Price Channel

Wilson Relative Price Channel - canal de preço relativo de Wilson.

AMACD AMACD

MACD clássico com base no Adaptive Moving Average.

Difference Difference

O indicador Difference mostra a diferença entre os preços atuais e os preços de N períodos atrás.

Kicking Pattern Kicking Pattern

O indicador procura uma sequência de velas no gráfico, exibe a sequência de baixa e de alta com marcas de sinal.